Tirage de la ligue des Champion : La Nouvelle formule en détails !

Le classement se fera comme suit :



À la fin des phases de groupes, le classement final sera sorti. Puis, du 1e jusqu'au club qui occupe la 8e ces équipes seront directement qualifiées en 1/8e de finale. De 9 à 24 en barrage pour jouer en aller et retour, ou les 8 vainqueurs se verront qualifiées en 1/8.



Et en 1/8 l'ancienne formule sera de nouveau adoptée, match en aller et retour à partir des 1/8e de finale



NB : De la 25ème à la dernière place : 𝗹𝗲𝘀 𝗲́𝗾𝘂𝗶𝗽𝗲𝘀 𝘀𝗼𝗻𝘁 𝗱𝗲́𝗳𝗶𝗻𝗶𝘁𝗶𝘃𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗲́𝗹𝗶𝗺𝗶𝗻𝗲́𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝘁𝗼𝘂𝘁𝗲𝘀 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗲́𝘁𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗲𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲́𝗲𝗻𝗻𝗲𝘀. Il n'y a plus de clubs reversés en Europa League.



Ce sera des matchs alléchants. Les férus du foot ont hâte d'entendre a nouveau l'hymne de la LDC retentir dans les stades européens. Le coup d'envoi sera donné dans deux semaines à partir du 17 septembre.