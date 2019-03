Tiraillement: Le Sytjust au bord de l’implosion

Le Syndicat des travailleurs de la justice (Sytjust) est au bord de l’implosion. Les initiateurs dudit syndicat, intervenant sur les ondes de la radio Rfm, estiment que le mandat de trois ans du Bureau exécutif actuel a expiré.



Ainsi, ils comptent organiser un congrès extraordinaire le 6 avril prochain. « Il se passe des choses aux antipodes de la démocratie syndicale et au-delà de la légalité qui doit être la ligne directrice de tout acteur de la justice », regrette le coordinateur du comité pour l’organisation du Congrès du Sytjust, Me Abdoulaye Mboup.



D’après lui, le mandat du Bureau exécutif national a expiré depuis le 30 mars 2017. Mais, relève-t-il, le secrétaire général refuse d’organiser un congrès. Et, il continue à agir en toute illégalité, au nom et pour le compte des travailleurs de la justice. « Il prend des décisions taillées sur mesure, en accord avec les autorités, contre la volonté des mandants que nous sommes », fustige-t-il.



Mais, le secrétaire général du syndicat, Me Aya Boun Malick Diop, accusé, a répondu sur les ondes de cette même radio la Rfm pour soutenir que ces frondeurs sont des farceurs. Il reste d’avis qu’il n’y a point un problème de la légitimité.



Me Aya Boun Malick Diop, dans sa réponse a signalé que l’un des signataires du communiqué, qui n’a pas encore sa carte de membres du Sytjust est un stagiaire. Sur ce, il promet la tenue du congrès au moment opportun.



