Titrisation des créances de Sonatel : L’opération sursouscrite à hauteur de 102,17%

«La titrisation apporte une solution concrète, alternative mais aussi complémentaire ayant permis à Sonatel de mobiliser avec succès un montant de 75 milliards FCFA destiné notamment à la réalisation de ses investissements sur les réseaux fixe et mobile, au déploiement de la fibre optique et au lancement commercial de la 5G », lit-on dans le document.



Au terme de la période de souscription, précise-t-on, un montant global de 26 628 590 000 FCFA a été collecté auprès du grand public, hors prise ferme des investisseurs de référence dont l’accord de principe initial portait sur une enveloppe cumulée de 50 milliards FCFA ventilée de la sorte :

· 2 500 000 Obligations réservées à l’IFC soit (1) 1 700 000 Obligations émises par le Compartiment et (2) 800 000 Obligations émises par le Compartiment C2 ;

· 2 500 000 Obligations émises par le Compartiment C1 réservées à EAIF soit (1) 1 000 000 Obligations faisant l’objet de prise ferme exclusive (la partie fixe) et (2) 1 500 000 faisant l’objet de prise ferme variable (la partie flottante) avec comme particularité une priorité qui sera accordée au grand public en cas de sursouscription.



La sursouscription du grand public a permis de réduire la partie flottante de la prise ferme de l’investisseur de référence EAIF d’un montant de 1 539 640 000 FCfa afin d’accorder la priorité aux investisseurs grand public conformément à sa stratégie de développement des marchés.



Ainsi, à l’issue des allocations finales, la prise ferme de ce dernier est ressortie à 23 460 milliards FCFA en lieu et place de 25 milliards FCFA initialement prévu (prise ferme fixe + prise ferme flottante) et celle réservée à IFC à 25 milliards FCFA.



«En définitive, malgré un contexte de marché difficile, cette opération a fait l’objet d’une sursouscription brute à hauteur de 102,17% avec une mobilisation historique des investisseurs internationaux et nationaux aussi bien détenteurs d’obligations de Sonatel que de nouveaux investisseurs », informe la même source.



Sékou Dramé, en sa qualité de Directeur général du Groupe Sonatel, société leader dans le secteur des télécommunications en Afrique de l’Ouest, remercie l’ensemble les souscripteurs, nationaux et internationaux, qui ont bien voulu, une fois de plus, répondre à la sollicitation de la première capitalisation boursière via le Marché financier régional de l’Uemoa par la titrisation de ses créances.



Mouhamadou Moustapha Faye, Directeur général de KF Titrisation, au nom du Consortium (KF Titrisation et Invictus Capital & Finance), a ajouté : «Nous sommes ravis d'avoir pu accompagner Sonatel pour sa première opération de titrisation sur le marché financier régional de l'Umoa et tenons à exprimer nos sincères remerciements au Directeur général pour sa confiance et son engagement dans la réalisation de cette mission ».



Adou Faye

Sonatel et le consortium composé de la Société de gestion et d’intermédiation Invictus Capital & Finance et de la Société de gestion de Fonds communs de titrisation de créances (FCTC) KF Titrisation annoncent la clôture officielle le 12 janvier 2024 de l’Emprunt obligataire par émission simultanée des compartiments du FCTC Sonatel. Selon un communiqué de presse, cette opération de titrisation s’inscrit dans la stratégie de diversification des sources de financement de Sonatel dans un contexte marqué par des besoins en investissement de plus en plus importants et un marché de la finance conventionnelle qui montre davantage ses limites.Source : https://www.lejecos.com/Titrisation-des-creances-d...