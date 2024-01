Tivaouane: « And Suxali Cayor » promet la victoire à Amadou Ba Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Janvier 2024 à 18:38 | | 0 commentaire(s)|

TIVAOUANE– Le candidat de la mouvance présidentielle compte un soutien de plus dans le département de Tivaouane. Il s'agit du mouvement « And Suxali Cayor » du Chef du Service de cadastre de Saint-Louis, Ngagne Diallo. Cette structure, créée en 2015 et ayant comme objectif le développement socioéconomique du Cayor, a décidé de militer désormais au sein de l'Alliance pour la République (Apr) et de s'investir pleinement pour la victoire du candidat Amadou Ba à l'élection présidentielle du 25 février 2024.

« La marche du président Amadou Ba vers le Palais commence ici, à Kellé, et le 25 février. Le département de Tivaouane sera la locomotive de la victoire de notre valeureux candidat », a promis Ngagne Diallo qui a organisé, le 30 décembre dernier, un meeting à Kellé, dans la commune de Mérina Dakhar. Selon M. Diallo, la victoire d’Amadou Ba va prendre ses racines dans le département de Tivaouane. Pour ce faire, le mouvement s’est engagé à gagner tous les bureaux de vote du Cayor.

Prenant la parole en sa qualité de responsable de l’Apr dans le département de Tivaouane, le Ministre Antoine Mbengue a soutenu que le geste du mouvement « And Suxali Cayor » est un exemple d’unité qu’il faut suivre.

Le Ministre d’État Augustin Tine a magnifié l’acte posé par « And Suxali Cayor » qui donne de l’espoir. Le président Aymérou Gningue, mentor de Ngagne Diallo, a déclaré passer le témoin à la jeune génération après plusieurs victoires électorales dans le Cayor. Ibrahima NDIAYE (Correspondant)



Source : Source : https://lesoleil.sn/tivaouane-and-suxali-cayor-pro...

