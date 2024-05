Tivaouane-Diack Sao : Après avoir bloqué son compte administratif , les conseillers municipaux veulent le contrôle de la gestion de Moussa Fall Le Témoin- Les conseillers municipaux de la commune de Tivaouane- Diack Sao, dans le département de Pikine et l’arrondissement de Thiaroye, ont refusé de voter, jeudi, le compte administratif et de gestion du député-maire Moussa Fall. Ils l’accusent de faire cavalier seul et d’avoir porté la masse salariale de la mairie à plus de 105 millions FCFA sans compter qu’aucun investissement n’a été réalisé sous son magistère. Fort de tout cela, ils demandent au nouveau régime, adepte du «jub, jubal et du Jubanti» d’envoyer les corps de contrôle pour fouiller de fond en comble la gestion de cette commune dirigée par un maire membre de Pastef.

Les mots ont volé bas hier lors du conseil municipal convoqué par le maire de la commune de Tivaouane-Diack Sao, Moussa Fall, pour approuver le compte administratif et de gestion de l’année écoulée. Les conseillers dans leur écrasante majorité ont refusé de voter les documents mis à leur disposition par le député-maire. Ce dernier les a invités à voter le compte de gestion délivré par le Trésor sans même leur donner le document. Moussa Fall n’a présenté devant eux que le compte administratif élaboré par un secrétaire municipal sous ses ordres.



Pour toute explication en ce qui concerne le compte de gestion, lemaire a soutenu devant le conseil qu’il allait faire une projection à l’écran. Ce que les conseillers municipaux ont rejeté dans leur grande majorité faisant remarquer que la loi sur la décentralisation ne prévoit par de présentation de compte administratif par Powerpoint.



Et les conseillers de s’interroger: le maire aurait-il des choses à se reprocher ?

A noter que la séance s’est déroulée en présence d’un représentant du Trésor et en l’absence du sous-préfet de l’arrondissement. Dans les discussions, certains conseillers municipaux ont dénoncé le fait que la masse salariale soit passée de moins de 30 millions FCFA sous l’ancienne équipe à environ 105 millions FCFA pour un budget de plus de 228 millions FCFA !



C’est pourquoi ils ont décidé de s’adresser à la presse pour demander au nouveau pouvoir de fouiller la gestion de leur commune. A en croire ces conseillers, ce sont les mêmes structures qui gagnent les marchés pour l’électrification de la commune ou pour les fournitures de bureau ou la ventilation.



Une coalition Yewwi Askanwi éclatée La coalition Yewwi Askanwi, sur la liste de laquelle le maire Moussa Fall a été élu lors des élections municipales de 2022, a volé en éclats dans la commune de Tivaouane-Diack Sao.



Ses conseillers municipaux se regardent désormais en chiens de faïence. Le bureau municipal est mis à l’écart au profit d’un secrétaire municipal dont l’éthique est mise en cause dans ses précédentes fonctions. Les populations qui ont assisté au conseil sont révoltées par les propos du maire qui n’a rien prévu au niveau des investissements.



Depuis son accession à la tête de la mairie, le peu de réalisations au niveau des écoles serait l’œuvre du Pacasen grâce à l’entregent de l’ancienne député-maire (Apr), Fatou Binetou Ndiaye.



Apparemment, dans cette commune de la banlieue de Pikine, le « Jub, Jubanti, Jubel » a du mal à se traduire dans les faits…

