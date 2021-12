Tivaouane Diacksao: Gox Yu Bess dit avoir éventé les tentatives de fraude de la maire sortante, Fatou Bintou Ndiaye

« Après avoir tenté en vain de diaboliser notre candidat Pape Gadiaga, après avoir constaté que que toute la population de Tivaouane DiackSao lui a tourné le dos. Après avoir su que les sondages l’ont reléguée loin derrière notre candidat Papis Gadiaga, Mme le Maire Fatou Bintou Ndiaye n’a autre chose à faire que de vouloir voler les élections », a déclaré le responsable de la cellule de la communication de la coalition Gox Yu Bess de la commune de Tivaouane DiackSao, Bassirou Dieng.



« Hier matin, des membres de notre coalition ont joint notre directoire de campagne pour nous faire savoir que Madame le maire a envoyé des gens sur le terrain, dans certains quartiers de notre commune, pour recueillir les prénoms, noms, numéros de cartes électeurs et bureaux de vote des populations-électeurs. Nous interpellons les autorités administratives face aux agissements et tentatives de vol des élections », dénonce Bassirou Dieng, plénipotentiaire de la coalition Gox Yu Bess dans l’arrondissement de Thiaroye.



Bassirou Dieng : « Nous interpelons les autorités face aux tentatives de vol des élections par Fatou Bintou Ndiaye ». Lequel poursuit en interpellant particulièrement le président de la République. « Nous faisons savoir au président de la République que nous n’accepterons pas que Madame le maire, Fatou Bintou Ndiaye, utilise les financements du DER et des bourses de sécurité familiale pour essayer de corrompre les populations. Nous ferons face à toute tentative de vol de nos élections dans la Commune de Tivaouane DiackSao », attaque encore Bassirou Dieng.



Le responsable de la cellule de communication de Gox Yu Bess à Tivaouane DiackSao, a également prévenu « ceux à qui Madame le Maire envoient sur le terrain pour prendre les identifiants des électeurs, que nous leur ferons vivre l’enfer si toutefois nous mettons la main sur eux ».



« Fatou Bintou Ndiaye n’en vaut pas la peine. Elle a déjà perdu les élections et elle le sait mieux que quiconque. Une personne avertie en vaut deux. Nous sommes au courant de tous leurs agissements. Nous avons nos hommes au sein de leur propre coalition. Qu’ils fassent gaffe alors... », prévient, en conclusion, la cellule de communication de Gox Yu Bess.















Le Témoin