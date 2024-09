Tivaouane/ Journée d'investissement humain: Grand toilettage au champ de courses Rédigé par leral.net le Samedi 7 Septembre 2024 à 23:31 | | 0 commentaire(s)|

En prélude au Gamou édition 2024, les Moustarchidiny Wal Moustarchidaty ont procédé ce samedi à Tivaouane au nettoyage du site communément appelé champ de courses, où se tiendra la célébration de la nuit du Prophète( Psl). Munis de balais, de brouettes et autres, les fidèles ont désherbé les différents coins et recoins dudit site. Ils se sont levés très tôt pour prendre d'assaut ces lieux. Ainsi, la célébration de cette nuit sera un moment de communion et de grande ferveur entre les talibés et leur guide spirituel, Serigne Moustapha Sy Al Makhtoum.

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Tivaouane-Journee-d-inve...

