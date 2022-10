Tivaouane: Le Dg de Sen Ter octroie un camion médicalisé et clôt le débat sur le remaniement Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Octobre 2022 à 07:47 | | 0 commentaire(s)| Le Directeur général de Sen Ter, Abdou Ndéné Sall, octroie un camion médicalisé pour des consultations gratuites pour les populations de Tivaouane et les pèlerins. Et concernant le remaniement l’ancien ministre clôt le débat….



Mounirou MBENGUE



