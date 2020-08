Tivaouane: Le procureur de Thiès parle du dossier des 3 membres d’une famille retrouvés morts dimanche Rédigé par leral.net le Mardi 25 Août 2020 à 12:07 | | 0 commentaire(s)|

L'affaire Cheikh Tidiane Kane, du nom de cet homme retrouvé mort à son domicile le week-end dernier, avec son épouse et leur fille de 2 ans, n'a pas révélé tous ses secrets.

Ce drame, qui secoue encore Tivaouane, est entouré de mystères poussant les enquêteurs à auditionner une vingtaine de proches du couple.

Si les premiers parlent du suicide du père de famille qui, après avoir tué sa femme et leur enfant, se serait donné la mort, il ressort des constats des enquêteurs qu’il n’y a aucun signe de pendaison, pas même une goutte de sang sur aucun des corps.

Une autopsie est prévue à Dakar ce mardi où les dépouilles sont attendues par un légiste. En même temps, le procureur de la République auprès du Tribunal de grande instance de Thiès a convié les médias pour donner quelques indications sur ce drame.



