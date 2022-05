Tivaouane Peulh : Avec l'insécurité galopante, on agresse à partir de 17h ! Rédigé par leral.net le Lundi 9 Mai 2022 à 20:05 | | 0 commentaire(s)| Tivaouane Peulh est au cœur de l'actualité ces derniers jours. Dans cette localité, la population cohabite avec des séries de meurtres et d'agressions. Selon les habitants, plus personne n'ose sortir ou rentrer au-delà de 17 h, car les malfrats se regroupent dans les quartiers et attaquent avec des armes blanches. Une situation traumatisante qui dépasse l'entendement. Ainsi, ils souhaitent que l'effectif des Forces de sécurité et de défense, soit renforcé et qu'il y ait des patrouilles fréquentes pour éradiquer ce fléau.



