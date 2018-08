Tivaouane Peulh : Les victimes de démolition rectifient la Dscos

Le Collectif des victimes de démolition de Tivaouane Peulh en veut au Commandant de la Direction pour la surveillance et le contrôle des sols (Dscos), Pape Saboury Ndiaye. Ces derniers indiquent avoir « bien suivi la procédure normale », contrairement aux propos du Commandant Ndiaye.

«La Dscos est venue détruire nos fondations, nos maisons sans sommations, sans décision de justice. C’était les 20 et 21 avril 2017, corrige Demba Diaw, membre dudit collectif, interrogé par la Rfm. Une destruction obéit à des normes.»

Il accuse Pape Saboury Ndiaye de faire dans la désinformation : «Chaque fois, il envahit les médias pour faire de l’intoxication. Récemment, il a dit qu’à Tivaouane Peul, les occupants n’avaient pas de papiers. Pire, ils construisaient la nuit. C’est une accusation fallacieuse. On avait des délibérations. C’est la mairie qui est habilitée sur les terrains du domaine national qu’on appelle Tni (Terrain non immatriculé).»

Selon Diaw, 1600 victimes sont concernées.



