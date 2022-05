Tivaouane Peulh-Niaga sans « Daaral » : Les éleveurs de moutons crient leur ras-le-bol

Les éleveurs et revendeurs de moutons opérant entre Tivaouane Peulh et Niaga, sont confrontés à de sérieux problèmes de terrains pour vendre leurs moutons. Ayant fait les démarches nécessaires auprès des autorités, ils peinent à développer leurs ventes. Sans cette contrainte, ces éleveurs disent être dans les dispositions de mobiliser assez de moutons pouvant ravitailler le marché et satisfaire la demande des populations. Mais, faute de terrains ou « Daaral », ils ne peuvent pas mobiliser au-delà d'une certaine quantité de moutons. Par ailleurs, ils évoquent les énormes risques avec les agresseurs et les multiples voleurs, prêts à tout pour dérober les moutons.