Tivaouane Peulh, Niague, Keur Ndiaye Lô : Khalifa Sall promet de concilier l'urbanisation et le maraîchag, en mettant en place des politiques et programmes favorisant le développement de l'horticulture...

Khalifa Sall, candidat de Khalifa Président s'est rendu à Tivaouane Peulh, Niague et Keur Ndiaye Lô où, selon lui, l'urbanisation tue le maraîchage, la colère et le désarroi se lisent sur les visages.



" Les problèmes fonciers auxquels sont confrontés les populations, détruisent le potentiel économique de la zone. Je m’engage, une fois élu président de la République, à redynamiser l'agriculture, en facilitant l'accès à la terre et à l’eau. Je promets de concilier l'urbanisation et le maraîchage, en mettant en place des politiques et programmes favorisant le développement de l'horticulture, des systèmes d'irrigation efficaces et des centres de conditionnement et de stockage pour améliorer la productivité et la qualité des produits ", a dit M.Sall.