Tivaouane : Plusieurs tonnes de riz et de sucre volées chez le Khalife

Un cas de vol déclaré chez le khalife général des Tidianes. Selon des informations de Sud Fm, les hommes du Commissaire de Police Bara Niang ont saisi plusieurs tonnes de riz et de sucre dérobées chez Serigne Mbaye Sy Mansour. Le vol a été commis dans le magasin de Sokhna Aïda Sy, épouse du Khalife.



Les présumés voleurs seraient des proches de la famille. C’est dans la nuit du lundi 3 au mardi 4 décembre, vers 4 heures, que la police a interpellé une charrette transportant une partie de la marchandise. Le cerveau de la bande serait en cavale.



