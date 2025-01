Tivaouane: Une banque et une crèche municipales parmi les projets de la commune en 2025 Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Janvier 2025 à 08:25 | | 0 commentaire(s)|

Le maire de Tivaouane, Demba Diop Sy compte réaliser, à partir de 2025, une banque et une crèche municipales, et renforcer la carte sanitaire et changer les noms des écoles élémentaires pour rendre hommage à des figures marquantes de la commune. M. Diop intervenait lors d’un point de presse sur la marche du conseil municipal qu’il dirige depuis janvier 2022 et dont la masse salariale est passée de 7 à 56 millions de FCFA. La banque municipale devrait aider à densifier l’économie locale afin de mieux faire prospérer les affaires dans la commune, a-t-il indiqué, ajoutant que la crèche permettra aux femmes actives de la ville de travailler sans difficulté en y déposant leurs enfants. Le maire a aussi fait part de la décision du conseil municipal de baptiser les écoles primaires de la commune aux noms des « citoyens les plus méritants ». « On n’entendra plus les chiffres 1, 2, 3,4 accolés aux écoles. Nous allons choisir les plus méritants parmi les citoyens de cette commune pour donner leurs noms à ces écoles élémentaires », a promis Demba Diop Sy, notant que les écoles portant des noms numérotés seront « bientôt une histoire oubliée ». Les programmes de la commune de Tivaouane en 2025 prévoient également de mettre de l’ordre dans les marchés, « où certains propriétaires ne s’acquittent pas de taxes municipales. Ce qui constitue un manque à gagner pour la commune qui doit faire face à ses charges fixes et à d’autres dépenses ». L’hôtel de ville de Tivaouane avait été saccagé par des conducteurs de motos Jakarta non contents de la décision de la commune consistant à leur faire faire payer des taxes avant le Gamou. Le maire a annoncé l’immatriculation des motos Jakarta, le port du gilet de reconnaissance et le versement mensuel de 3.000F au Trésor à partir de cette année. « Le centre des services fiscaux de Tivaouane va s’occuper de toutes les personnes jusque-là récalcitrantes à l’idée de s’acquitter correctement de leurs devoirs », a-t-il ajouté. Evoquant la coopération avec des villes étrangères, il a fait part de la volonté de la municipalité de Fès au Maroc de mettre à la disposition de la commune de Tivaouane un terrain pour la construction d’une maison des hôtes dans cette ville marocaine abritant le mausolée du fondateur de la confrérie des Tidianes visité par des milliers de Sénégalais durant toute l’année. Le conseil municipal de Tivaouane est également en contact avec la commune de Limoges, en France, par le biais d’un des adjoints au maire, Ibrahima Dia, un ressortissant de Tivaouane. Cette coopération en perspective devrait aider à faire profiter à Tivaouane des spécificités de la capitale du département français de la Haute-Vienne, a fait savoir M. Diop.



