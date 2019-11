Tivaouane: Une femme retrouvée morte dans une fosse septique

Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Novembre 2019 à 15:23 | | 0 commentaire(s)|

Mariée et mère de 4 enfants, une femme s’est suicidée parce que tout simplement son mari a pris une seconde femme. Le drame s’est passé au quartier Gnandakhit à Tivaouane, d'après "Sénégal 7". La jeune femme, 35 ans, se serait jetée dans une fosse septique, hier jeudi, vers 5 heures du matin.



La thèse du meurtre est écartée à ce stade de la procédure. Et les premiers éléments de l’enquête ne montrent aucune trace de violence sur la dépouille retrouvée. Son corps a été acheminé dans une structure sanitaire de la place pour les besoins de l’autopsie.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos