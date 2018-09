Tivaouane: la tête coupée du vieux de 71 ans retrouvée dans un puits, trois fils du défunt arrêtés

L’assassinat de Assane Seck, 71 ans, à Keur Assane (Tivaouane), commence a révélé ses secrets. La tête du défunt, décapitée puis emportée, a été retrouvée hier, vers 20 heures. C’est un jeune cultivateur qui revenait des champs qui l’a aperçu dans un puits, dans lequel avaient été découvert les corps sans vie de la belle-fille et du petit-fils du défunt, eux aussi, tués à la veille de la Korité.



Alertés par les villageois, les éléments de la brigade des sapeurs-pompiers et de la gendarmerie ont effectué nuitamment, une descente sur les lieux et repêché la tête de Assane Seck, dont la dépouille se trouve à l’hôpital principal de Dakar. En attendant les résultats de l'autopsie, L’Observateur qui donne l’information révèle que trois personnes qui seraient des fils du défunt ont été arrêtés… pour nécessité d’enquête.