Tivaouane: le premier cas testé positif au Covid-19, est un marchand ambulant qui vient de Touba On en sait un peu plus sur le premier cas testé positif au coronavirus dans la ville de Tivaouane, issu de la transmission communautaire, annoncé ce jeudi. Selon la Rfm, il s’agit d’un marché ambulant qui est venu de Touba et qui a pu passer à travers les mailles du filet pour arriver jusqu’à Tivaouane. Ses camarades marchants ambulants avec qui il partageait la même chambre, ont tous été mis en quarantaine dans un hôtel de Tivaouane, selon la même source.

Jeudi 23 Avril 2020



