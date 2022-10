Tivaouane : une nouvelle cité de 50 villas sera livrée en 2023 (DG CDC ) Le projet de construction de 50 villas de la Cite El Hadj Malick Sy de Tivaouane, réalisé dans le cadre de la modernisation des villes religieuses, sera bouclé en 2023, a annoncé, le directeur de la Caisse de dépôt et de consignation (CDC), Cheikh Ahmed Tidiane Bâ.

Rédigé par leral.net le Dimanche 9 Octobre 2022 à 14:21

"Comme vous le constatez, tout avance très bien. Le gros œuvre pour les villas est presque terminé et nous allons attaquer le second œuvre. Je pense qu’incessamment, Tivaouane verra s’ériger une nouvelle cité’’, a dit le DG de la CDC.



’’En 2023, c’est quasiment sûr’’, a-t-il dit à propos de la fin des travaux lors d’une visite du chantier à laquelle Serigne Habib Sy Mansour avait représenté le Khalife des Tidianes, aux côtés de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Amine.



M. Bâ a expliqué que le projet lancé en 2019, par la CDC, en partenariat avec la famille religieuse de Tivaouane, avait été ralenti par la COVID-19,



Située le long de la Corniche de Tivaouane, non loin de chez Sokhna Aïda Sy, la cité est composée de parcelles de 300 mètres carrés et 250 mètres carrés.



Le projet inclue aussi la vente de terrains viabilisés.



La villa témoin est presque prête, les gros œuvres ayant été réalisés, a dit Omar Camara, DG de Caco, filiale de la CDC, en charge du contrôle des travaux.



Du fait de l’inflation, les prix initiaux des villas sont en train d’être stabilisés, mais les prochains prix devraient se situer dans la fourchette de 65 et 70 millions de FCFA la villa, a-t-il dit, confirmé en cela par le DG de la CDC.



Il s’agira d’une cité avec des espaces verts, qui répondra aux grands standards des quartiers chics, a relevé Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy.



Il a, au nom de la famille maraboutique, noté que l’autorité religieuse de Tivaouane a toujours encouragé les disciples à venir s’installer dans cette cité.



Des projets immobiliers de ce genre permettent à Tivaouane de ’’rayonner en tant que ville religieuse mais aussi en tant que ville moderne’’, a dit Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Amine.



La diaspora et les hommes d’affaires pourront ainsi avoir un ’’pied à terre’’ dans cette localité, grâce à ce projet qui n’est que ’’le début d’un commencement’’, a-t-il ajouté.



Il pourra doter la cité religieuse de réceptifs, lors des grands événements, mais aussi faire de la ville située à 80 km de la capitale Dakar, une ’’extension’’ de la mégalopole qui ’’étouffe’’, a-t-il dit.

