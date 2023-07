Tivaoune : Les routes délabrées mettent en péril le gamou ( Vidéo )

Le gamou, événement religieux majeur à Tivaoune, attire chaque année des milliers de pèlerins venant du Sénégal et d'autres régions d'Afrique de l'Ouest. Pendant cette période, la ville devient un centre d'activités spirituelles, où les fidèles se rassemblent pour commémorer la naissance du Prophète Muhammad. Cependant, l'état actuel des routes constitue une menace sérieuse pour l'organisation fluide de l'événement.



Les routes de Tivaoune, qui autrefois permettaient aux pèlerins d'accéder facilement aux sites religieux et aux lieux de rassemblement, sont aujourd'hui dans un état de dégradation avancée. Les nids-de-poule, les tronçons de routes effondrés et les voies impraticables rendent la circulation extrêmement difficile. Les habitants se retrouvent confrontés à des embouteillages fréquents, ce qui entraîne des retards et des frustrations pour les pèlerins et les visiteurs.



Outre les embouteillages, les routes délabrées augmentent également le risque d'accidents. Les véhicules circulant sur des routes endommagées sont plus susceptibles de subir des dommages, ce qui peut entraîner des blessures graves, voire la perte de vies humaines. La sécurité des pèlerins et des habitants est ainsi compromise.



De plus, la poussière soulevée par les véhicules et les marcheurs sur les routes non asphaltées constitue un autre problème majeur pour la santé des résidents. La poussière peut provoquer des problèmes respiratoires et des allergies, en particulier chez les personnes sensibles.



Face à cette situation critique, les résidents de Tivaoune demandent au gouvernement de prendre des mesures immédiates. Ils réclament la reconstruction urgente des routes et une considération minimale pour la cité religieuse. Ils soulignent l'importance du gamou et son impact économique et social sur la région, et estiment qu'il est essentiel d'assurer des conditions de circulation adéquates pour les pèlerins.



Les autorités locales et nationales sont interpellées pour résoudre ce problème qui met en péril le gamou et affecte la vie quotidienne des habitants de Tivaoune. Les résidents espèrent que leurs préoccupations seront prises au sérieux et que des mesures seront prises rapidement pour restaurer les routes et garantir la sécurité et le confort de tous ceux qui se rendront à Tivaoune pour célébrer le gamou.