Togo : 112 enseignants licenciés

Les grèves cycliques initiées par le Syndicat des enseignants du Togo, du primaire et du secondaire, depuis mi-mars, ont fini par agacer le gouvernement de ce pays d’Afrique de l’Ouest. Les enseignants réclamaient une prime de logement mensuelle de 50 000 FCFA en conformité avec la réforme de 1975, en plus d’une prime annuelle d’éloignement d’au moins 300 FCFA/km.



En plus de l’intégration dans la Fonction publique des enseignants volontaires exerçant ou ayant exercé dans un établissement public pendant 3 ans au moins et disposant de qualification professionnelle, les grévistes exigeaient le versement d’une allocation de mutation d’au moins 100 000 francs CFA pour l’interrégional et 60 000 francs CFA pour l’intrarégional. Des revendications qui n’ont pas été satisfaites, menant à une grève qui a paralysé le système éducatif.



Dans la soirée du lundi 25 avril, le ministre togolais de la Fonction publique, Gilbert Bawara, à travers deux arrêtés, a annoncé le licenciement de 112 enseignants grévistes. Le premier arrêté écarte 86 agents de la Fonction publique. Ces enseignants sont accusés «de manquements graves aux lois et règlements en vigueur et aux normes d’éthique et de déontologie régissant les fonctionnaires».



Evoquant des actes qui ont entrainé des perturbations et troubles en milieux scolaires, le ministre dénonce «l’incivisme notoire» de ces enseignants grévistes et les accuse «d’incitation à la violence, à la désobéissance et à la révolte». Suffisant, selon lui, pour que ces enseignants soient révoqués «sans suspension des droits à pension». Le reste du lot, au nombre de 26 et licenciés pour les mêmes motifs, concerne des fonctionnaires-stagiaires.



