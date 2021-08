Tokyo 2020: Adama Diatta repêché en lutte, à deux combats de la médaille de Bronze Le coup de l'invité surprise? Quasiment l'un des espoirs de médaille pour le Sénégal, Adama Diatta, en lutte, avait battu dès son entrée en lice ce vendredi. Mais a-t-il bénéficié d'un coup de pouce du destin? Il a en effet été repêché et disputera un autre combat ce samedi. Et s'il gagne, il va disputer le combat de sa vie car il le fera pour le bronze. Donc, l'unique chance d'accrocher une médaille, ne serait-ce que du bronze, repose sur le crédit (déjà entamé) d'Adama Diatta.

