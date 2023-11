Tontine «Gallou-Mbalitt»: Des éboueurs de la Sonaged prennent le large !

Si la jeunesse était un capital financier, « Le Témoin » quotidien jure que l’entreprise « Sénégal » serait au bord d’un dépôt de bilan, faute de bras valides. Parce qu’au rythme où le pays se vide de ses milliers de jeunes chômeurs désespérés et persécutés, pour rallier «Barça-Barsakh » ou Nicaragua-Usa, la « faillite » humaine ou démographique est inéluctable.



La preuve encore par ces éboueurs ou soldats du nettoiement en service à la Société nationale de gestion intégrée des déchets (Sonaged). Des travailleurs dont les uns sont d’éternels contractuels et les autres, la minorité, des titulaires de contrats à durée indéterminée.



« Le Témoin » a appris que la plupart d’entre eux se sont concertés discrètement, pour mettre en place des tontines dénommées « Gallou-Mbalitt » ou "Pirogue à ordures".



En effet, les membres gagnent à tour de rôle, une cagnotte de 500.000 FCfa, destinée à financer le voyage migratoire par terre, mer, air ou…sous terre. L’essentiel, c’est de déserter le pays des « pékhé » (ruse) et des « inéligibilités » permanentes ! Après les « camions mbalitt » à destination de Mbeubeuss, c’est au tour des « pirogues mbalitt » de prendre le large…













