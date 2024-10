Torodio (Louga) : Un voisin surpris chez une femme mariée, agresse le mari à la machette

Dans le village de Torodio, situé dans la commune de Thiamène (département de Louga), une incroyable affaire de mœurs a secoué la localité, impliquant deux jeunes voisins. Les faits, qui continuent de faire la une dans cette région du Ndiambour, se sont déroulés la semaine dernière.



Un jeune homme, D. S., a profité de l’obscurité pour se rendre chez son voisin, S. B., afin de rejoindre sa femme, qui est mariée. En s’introduisant dans la chambre conjugale sans frapper à la porte, il a eu la désagréable surprise de tomber nez à nez avec l’époux. Ce dernier, surpris par l’intrusion de son voisin, s’est immédiatement levé, lit-on dans "Senenews".



Craignant pour sa vie face à l’agressivité de S. B., D. S. a alors dégainé une machette et a porté de violents coups à l’homme, qui, grièvement blessé, est tombé à terre en se vidant de son sang. Profitant de la confusion et de l’obscurité, l’agresseur a réussi à prendre la fuite, laissant S. B. lutter pour sa survie. Evacué au centre de santé de Coki, la victime a reçu un certificat médical attestant une incapacité temporaire de travail (ITT) de 10 jours. Bien que S. B. ait identifié son agresseur, il a porté plainte auprès de la gendarmerie de Coki.



Lors de son audition, S. B. a accusé D. S. d’entretenir une relation amoureuse avec sa femme : « Je l’avais mis en garde, mais il s’est entêté. La nuit des faits, il m’a trouvé dans ma chambre avec ma femme. Je voulais le raisonner, mais il s’est mis à me frapper avec sa machette. Je l’ai formellement identifié, je ne peux me tromper, car nous sommes voisins ».



D. S., convoqué par les gendarmes, a tenté de nier les faits, affirmant qu’il s’était rendu chez S. B. par erreur, en raison de l’obscurité. Toutefois, un témoin a déclaré avoir vu D. S. entrer dans la maison de son voisin. Finalement, après avoir été arrêté et inculpé pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une ITT de 10 jours, D. S. a été placé sous mandat de dépôt à la Maison d’arrêt et de correction (MAC) de Louga. Cette affaire, qui a failli virer au drame, soulève de nombreuses questions sur la violence et les tensions qui peuvent exister au sein des relations de voisinage, glisse la même source.