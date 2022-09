TotalEnergies va payer à nouveau des impôts sur les bénéfices en France Rédigé par leral.net le Mercredi 21 Septembre 2022 à 16:16 | | 0 commentaire(s)| Auditionné par la mission flash sur les « superprofits », Patrick Pouyanné a détaillé les activités du groupe dans l'Hexagone. Selon le patron de TotalEnergies, une contribution européenne aurait davantage de sens. Et le rabais à la pompe consenti par le groupe lui a déjà coûté 171 millions d'euros.







Cette année, TotalEnergies va payer des impôts sur les bénéfices en France. C'est ce qu'a annoncé son PDG Patrick Pouyanné ce mercredi, lors d'une audition devant la mission flash sur les « superprofits ». Malgré des profits record , l'entreprise n'avait en effet pas payé d'impôts sur les sociétés ces trois dernières années, les activités françaises n'étant, selon elle, pas suffisamment rentables - il paie toutefois environ 1 milliard d'euros de contributions sociales et entre 600 millions et 1 milliard de diverses taxes.



Les activités françaises de TotalEnergies sont surtout constituées de son réseau de stations-service, de centres de R&D et de raffineries, dont les activités ont souffert ces derniers temps, mais qui connaissent une meilleure situation aujourd'hui et devraient ainsi générer des profits cette année.

