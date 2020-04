Touba: 11 véhicules «Allo-Dakar» interceptés, leurs chauffeurs en garde à vue Malgré l’état d’urgence, des chauffeurs continuent de faire la navette entre Dakar et Touba. La police et la gendarmerie ont ainsi intercepté, 11 véhicules ‘’allo Dakar’’ et les chauffeurs ont été placés en garde-à-vue, selon la Rfm, qui ajoute que 40 autres voitures ont été immobilisées par les forces de l’ordre. Le médecin-chef de Touba, Mamadou Dieng, avait alerté la semaine dernière sur ces activités clandestines de ces chauffeurs. Par ailleurs, affirme, la même source, la ville de Touba, qui a été l’épicentre du coronavirus au début de la maladie au Sénégal, ne compte plus que 4 malades.

