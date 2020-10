Touba 2020 : « Les enseignements que la jeune génération doit tirer du Magal... » (Arona C. Ndoffène Diouf) Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Octobre 2020 à 01:53 | | 0 commentaire(s)|



Comme l'a reconnu le ministre-conseiller Arona Coumba Ndoffène Diouf qui était à Touba pour célébrer le 18 Safar, "c'est toute la génération nouvelle qui doit tirer profit des enseignements du Cheikh qui a consacré tout son temps à l'Islam et à la revalorisation de la nature humaine." Selon Arona Coumba N. Diouf toujours, "le Magal revêt tout son sens si les jeunes, à qui Cheikh Ahmadou Bmaba s'adressait, prennent conscience des urgences de l'heure et de ses écrits, pour toujours œuvrer dans le bon sens... Même s'il y'a des formes variées et multiformes de fêter le Magal, il y'a toujours des enseignements à prendre en compte, car l'action du Cheikh est toujours empreinte de leçons".

