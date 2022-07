Touba: Amadoune Diop, Préfet de Mbacké demande la construction d’un centre psychiatrique Le Préfet du département de Mbacké, Amadoune Diop a fait un plaidoyer en faveur des populations de Mbacké. En marge d’un CRD tenu hier et consacré aux préparatifs du grand Magal de Touba, prévu en septembre, le Préfet a plaidé pour l’érection d’un centre psychiatrique dans la cité religieuse de Touba. L’initiative, précise-t-il, vise à mieux prendre en charge les maladies mentales.

« Pour une meilleure prise en charge de ces cas, il faut carrément disposer d’un centre. C’est un souhait. Nous appelons à la création d’un centre psychiatrique compte tenu du poids démographique de Touba et du département de Mbacké” , plaide-t-il, lors de sa prise de parole à la réunion du CRD.



Et, l’autorité administrative a appelé lors du CRD à la mise en œuvre de stratégies globales et pérennes, permettant d’assurer une prise en charge des malades mentaux.



“ En-dehors du Grand magal, Touba est une grande ville, le département regorge d’une population assez importante. Et, les cas de malades mentaux sont souvent référés à l’hôpital psychiatrique de Thiaroye et, à d’autres structures” , indique M. Diop.







