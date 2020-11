Touba : Antoine Diop reçoit les bénédictions de la famille de Serigne Saliou Rédigé par leral.net le Samedi 14 Novembre 2020 à 08:40 | | 0 commentaire(s)|

Antoine Diome a été reçu par Serigne Mountakha Mbacké Bassirou. Le nouveau ministre de l’intérieur et le Khalife Général des Mourides se sont, en effet, rencontrés à Mboul, dans le département de Mbacké, en présence de Serigne Bassw Abdou Khadre. Nos sources de confier d’ailleurs, que cette rencontre a eu lieu grâce à l’entregent de Serigne Cheikh Saliou Mbacké qui a ainsi agi au nom des relations fortes que son hôte entretenait avec son regretté père et marabout Serigne Saliou Mbacké. Le Khalife général des Mourides assurera à son hôte un soutien indéfectible, non sans souligner l’importance particulière qu’il attache à cette démarche et sollicitations de son frère Serigne Cheikh Saliou Mbacké. La rédaction



