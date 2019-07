Touba : Braquage en plein jour au marché Ocass, 8 millions FCfa emportés

Une bande de quatre malfaiteurs dont une femme a attaqué en plein jour hier un bureau de Change situé en plein cœur du marché Ocass de Touba.



Selon Mor Mbaye, le propriétaire des lieux, c’est la femme qui s’est présentée en première, prétextant vouloir échanger trente mille (30.000) euros en francs Cfa.



L’instant après, trois hommes lourdement armés ont fait irruption sur les lieux. Mor Mbaye et ses agents ont été ligotés et sévèrement malmenés par les malfaiteurs qui sont repartis sans être inquiétés avec une grosse somme d’argent.

Une source, qui s’est confié à SourceA renseigne que la somme emportée dépasse largement 8 millions de francs Cfa. L’ordinateur qui réceptionnait les vidéos des caméras de surveillance aurait même été emporté. Une plainte a été déposée, et une enquête ouverte.

