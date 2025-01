Touba Ca Kanam a collecté 1 967 670 728 francs CFA en 2024

Pour l’année 2024, l’association Touba Ca Kanam a réussi à collecter une somme impressionnante d’un milliard neuf cent soixante-sept millions six cent soixante-dix mille sept cent vingt-huit (1 967 670 728) francs CFA. Cette information a été dévoilée vendredi lors d’une assemblée générale tenue à la résidence Khadim Rassoul de Darou Marnane, rapporte leSoleil-sn.



Lors de cette rencontre, l’association Touba Ca Kanam a présenté son bilan annuel, dédié aux collecteurs et collectrices présents dans le monde entier. Cette occasion a permis d’annoncer un montant impressionnant s’élevant à un milliard neuf cent soixante-sept millions six cent soixante-dix mille sept cent vingt-huit (1 967 670 728) francs CFA, détaille la même source.



Serigne Abdou Lahad Mbacké, président de la commission des finances, plusieurs réalisations significatives ont été accomplies dans les domaines de la voirie, de l’éducation et de la santé, entre autres. En effet, l’année dernière, l’association a investi un montant total de un milliard neuf cent quatre-vingt-seize millions deux cent quarante-sept mille cent quatre-vingt-dix (1 996 247 190) francs CFA.



Les dépenses prévues pour 2024 excèdent de vingt-huit millions cinq cent soixante-seize mille quatre cent soixante-deux (28 576 462) francs CFA le montant collecté, qui provient des recettes de 2023.



Depuis sa création en janvier 2017, l’association Touba Ca Kanam a collecté un montant total impressionnant de douze milliards six cent quarante-trois millions sept cent quatre-vingt-un mille (12 643 781 000) francs CFA. Parmi cette somme, douze milliards cent soixante-sept millions huit cent cinquante-quatre mille (12 167 854 000) francs CFA ont été investis dans le développement de la ville sainte de Touba. Le président de la commission des finances a également précisé qu’actuellement, Touba Ca Kanam dispose dans ses caisses de quatre cent quatre-vingt-deux millions six cent cinquante-cinq mille huit (482 655 008) francs CFA.



D’après Abdou Fatah Guèye, vice-président de l’association, ils ont réussi à atteindre 85 % de leurs objectifs pour l’année 2024. Leur but était de collecter un montant de deux milliards neuf cent millions deux cent cinquante mille (2 900 250 000) francs CFA.