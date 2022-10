Touba / Cossuel et FNES: le "courant" ne passe plus entre la structure et les populations

Les contrôles techniques de Cossuel ne sont pas du goût de la Fédération Nationale des Electriciens du Sénégal (Fnes). Face à la presse, ils ont pris la défense des consommateurs . "Ce long protocole imposé par Cossuel aux usagers ne peut prospérer d'autant que nous avons toujours fait ce travail sans difficultés". Comme pour dire que leur incursion n'est pas vue d'un bon oeil, les populations le traînant comme un boulet.