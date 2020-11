Touba: Découverte d’un verger de chanvre indien dans un domicile Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Novembre 2020 à 10:20 | | 0 commentaire(s)|

M. MB., un paysan âgé de 53 ans habitant Touba, tenait un petit verger dans son domicile et dans lequel il cultivait du chanvre indien.Selon Source A qui donne l'information, il a été cueilli chez lui, après avoir été dénoncé par un commerçant de 45 ans interpellé par les limiers en possession de 3 cornets…

Selon Source A qui donne l’information, il a été cueilli chez lui, après avoir été dénoncé par un commerçant de 45 ans interpellé par les limiers en possession de 3 cornets de «yamba». Les deux dealers ont été déférés, hier, au parquet pour usage, détention et culture de chanvre indien. Le paysan dealer avait mixé les plantes de chanvre indien avec des plantes de «Ngoune Ngoune» (basilic en français).



Source : Source : http://yerimpost.com/touba-decouverte-dun-verger-d...

