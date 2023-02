Touba : Démarrage officiel des cours au complexe Cheikh Ahmadoul Khadim ce lundi 6 février Rédigé par leral.net le Dimanche 5 Février 2023 à 21:38 | | 0 commentaire(s)|

Comme l’a annoncé, la semaine dernière, le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, l’Université de Touba, appelée Complexe Cheikh Ahmadoul Khadim pour l’Éducation et la Formation (Ccak/Ef), ouvre ses portes, ce lundi 6 février 2023. En prélude à cet évènement, Touba est déjà en effervescence. TOUBA- Conformément au « Ndiguël (consigne) » du […] Comme l’a annoncé, la semaine dernière, le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, l’Université de Touba, appelée Complexe Cheikh Ahmadoul Khadim pour l’Éducation et la Formation (Ccak/Ef), ouvre ses portes, ce lundi 6 février 2023. En prélude à cet évènement, Touba est déjà en effervescence. TOUBA- Conformément au « Ndiguël (consigne) » du Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, les enseignements vont démarrer au complexe Cheikh Ahmadoul Khadim pour l’Éducation et la Formation (Ccak/Ef), nom de l’université de Touba, ce lundi 6 février 2023. Depuis l’annonce, les préparatifs vont bon train dans la ville sainte notamment dans la daara Hizbut Tarqyyah sous la responsabilité de Serigne Youssou Diop, le responsable moral. Un comité d’organisation est mis en place et mène les activités pour une bonne organisation de la cérémonie d’ouverture. Celle-ci, qui sera présidée par le Guide religieux lui-même, va accueillir plusieurs délégations et personnalités du monde académique, de différents foyers religieux du pays, du corps diplomatique et des universités partenaires de l’Égypte, de la Mauritanie, du Maroc, entre autres, a indiqué Serigne Youssou Diop, dans un entretien.

La communauté Baye Fall n’est pas également en reste. À côté de leurs condisciples de Hizbut Tarqyyah, celle-ci s’apprête aussi à marquer de son empreinte l’évènement. Elle va assurer la déclamation des « zikrs (panégyriques de Khadim Rassoul )» pour l’animation lors de la cérémonie inaugurale.

Pour rappel, le 5 décembre 2018, le Khalife général des mourides, Serigne Mouhamadou Mountakha, avait posé la première pierre qui marquait le démarrage officiel des travaux de ce complexe universitaire, dont le coût est estimé à 37 milliards de FCfa. Sorti de terre, après 50 mois de travaux, le complexe universitaire prévu pour 10.000 apprenants sera inauguré par le Khalife général, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Celui-ci réalise ainsi l’ultime vœu de Serigne Touba Khadim Rassoul, dans cette ville sainte qui était de « répandre le savoir dans la communauté humaine de manière globale ». Mamadou DIEYE (Correspondant)



Source : Source : https://lesoleil.sn/touba-demarrage-officiel-des-c...

