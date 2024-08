Touba : Des guides religieux, sommités scientifiques, anciens ministres, ambassadeurs accrédités et autres personnalités à la cérémonie officielle du Magal La cérémonie officielle de la 130 ème édition du Magal de Touba a démarré samedi, peu avant 12h30 mn, sous un chapiteau installé à la résidence Cheikhoul Khadim en face de la grande mosquée.

Le khalife général des mourides Serigne Mountakha Mbacké est représenté à cette cérémonie par son porte-parole Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre. Plusieurs dignitaires de la communauté mouride y prennent part.



Des imams, des guides de communautés religieuses, des sommités scientifiques, d’anciens ministres, des hommes d’affaires mais aussi des ambassadeurs accrédités au Sénégal ainsi que des représentants de plusieurs pays prennent part à la cérémonie officielle qui marque la fin des activités du grand Magal de Touba, un événement religieux commémorant le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba, le fondateur du mouridisme.



La délégation gouvernementale est conduite par le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, le Général Jean Baptiste Tine, accompagné entre autres des ministres Moustapha Djeck Sarré (Formation professionnelle), Khady Diene Gaye (Sports), Alioune Badara Dione (Microfinance), Moussa Bala Fofana (Collectivités territoriales), Ibrahima Sy (Santé), Mabouba Diagne (Agriculture), Cheikh Diba (Finances et budget).



Des délégations des familles religieuses du Sénégal sont aussi présentes à la cérémonie officielle.



