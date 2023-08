Touba: Deux charretiers écopent d'un mois de prison ferme

Allé Sarr et Modou Diouf réfléchiront par deux fois avant d'entamer des courses de charrettes à Touba. Ils ont été attraits mercredi devant la barre du tribunal des flagrants délits de Diourbel. Le 12 juillet dernier, alors qu'ils transportaient des individus à bord de leurs charrettes, les deux jeunes se sont subitement mis à faire une course-poursuite effrénée à travers les artères de la capitale du Mouridisme, renseigne L'As.



Inconsciemment, Allé Sarr et Modou Diouf ont mis en danger la douzaine de personnes qu'ils transportaient. Chacun des deux charretiers voulait arriver le premier à destination pour pouvoir prendre des clients au célèbre marché Ocass de Touba. Mais pour les infortunés passagers, les ânes se sont déchaînés sous la violence des coups de fouet avant de se percuter. Du coup, plusieurs blessés ont été enregistrés. Mais aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée.



Par contre, une demi-douzaine d'individus s’est retrouvée avec des fractures, entorses et contusions. Les deux charretiers ont été appréhendés par les éléments du commissariat spécial de police de Ndamatou. Après deux jours de garde à vue, Allé Sarr et Modou Diouf ont été déférés au parquet. Devant la barre, Allé Sarr et Modou Diouf ont nié les déclarations faites à l'enquête.



Ils sont revenus sur tous les aveux circonstanciés qu'ils avaient faits aussi bien devant les enquêteurs que face au juge d'instruction. Dans son verdict rendu séance tenante, le tribunal a reconnu Allé Sarr et Modou Diouf coupables du chef de mise en danger de la vie d'autrui etles a condamnés à un mois de prison ferme et cent mille francs Cfa d'amende.