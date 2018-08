Touba - Distribution supposée de passeports diplomatiques: Sidiki Kaba met les choses au clair Le ministre sénégalais de la Justice, Me Sidiki Kaba a réagi ce jeudi au débat sur la distribution supposée de passeports diplomatiques à Touba. Selon le patron de la diplomatie sénégalaise, le taux de distribution est « raisonnable et respecté ».

« Ce n’est pas le cas, c’est une impression. C’est une histoire dont on a souvent parlé. Chaque élection, on parle de cela, mais vous verrez que le taux que nous avons, correspond à ce qui a toujours été là », a assuré le ministre Me Sidiki Kaba, tout en précisant que « le Président Macky Sall donne l’occasion à quelques dignitaires d’aller rencontrer les Sénégalais qui sont à l’extérieur », sur les ondes de la Rfm.









Pressafrik

