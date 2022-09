Touba / Ecotra: Le PDG Abdoulaye Sylla met son matériel et le personnel à la disposition du Khalife Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Septembre 2022 à 13:17 commentaire(s)| Le Grand Magal de Touba approche à grands pas et la tradition mouride veut que des opérations de nettoyage soient organisées dans toute la ville sainte. Cette année encore, le Groupe ECOTRA SA, fidèle à sa réputation en matière de RSE et à son engagement envers la confrérie mouride, est au cœur de la préparation du Grand Magal. Depuis quelques jours, les équipes de ECOTRA SA sont à l’œuvre dans le cadre de leur 6e édition de l’« opération Touba ».

Cette opération consiste en l’accompagnement des populations de Touba dans le ramassage des ordures, l’entretien de la voirie, le terrassement et le remblai des zones inondées, le pompage des eaux stagnantes et l’assainissement de la Ville Sainte.



Pour cette occasion, le Groupe ECOTRA SA a mobilisé d’importants moyens : du matériel pour le pompage des eaux pluviales, des camions, des pelles hydrauliques, des chargeurs, des camions, etc. L’objectif est de participer aux efforts déjà entrepris par les populations locales.



Par ailleurs, le Groupe ECOTRA SA met à la disposition des usagers de l’autoroute ILA Touba un important dispositif de dépannage et de remorquage pour les véhicules en panne ainsi que du personnel disponible 24/24 durant tout le Magal. Un service que le Groupe offre aux pèlerins à travers sa filiale SMPL (Service Mécanique Poids Lourds)afin que leur voyage se passe dans de très bonnes conditions.



(Numéro vert 77 137 25 51).











Accueil Envoyer à un ami Partager