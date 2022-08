Touba / Hausse vertigineuse de l'oignon: Menace sur le Grand Magal?

Rédigé par leral.net le Samedi 20 Août 2022 à 08:21 | | 0 commentaire(s)|

Avec des prix qui frisent la cupidité et le non respect des prix imposés par le Contrôle économique à Touba, on a fini par assister à la saisie d'une grande quantité de sacs d'oignons vendus sur place, 600 F CFA le kilogramme. Cela, c'était lors du Magal de Darou Khoudoss. Qu'en sera-t-il du grand Magal qui arrive dans quelques semaines?