Touba : Idrissa Seck reçu avec tous les honneurs, snobe la presse

Comme annoncé par nos soins, Idrissa Seck s’est rendu hier, à Touba où il a été reçu avec tous les honneurs hier à Touba, selon « Vox Populi » et « Le Témoin ». Arrivé en début d’après-midi, en compagnie d’une délégation restreinte composée des membres de son parti, le président du Rewmi a été reçu par le Khalife général des mourides Serigne Sidy Mountakha Mbacké dans ses appartements privés sis à Darou Miname.



Un entretien à huis-clos de plus d’une heure d’où il était question de sa sortie controversée à propos « Bakka et Makka ». Idrissa Seck aurait d’abord présenté ses excuses au Khalife pour avoir usé de son temps, mais surtout sur l’affaire qui défraie la chronique depuis un certain temps.



Le leader du Rewmi aurait expliqué les vraies raisons de ce tapage médiatique qui, selon lui, est fait à dessein pour le déstabiliser, souffle une source citée par « Vox Populi ». Ainsi, il s’est incliné et a demandé une nouvelle fois pardon avant de solliciter des prières. Serrigne Mountakha lui aurait dit, de vive voix que ses excuses sont acceptées, conformément aux enseignements de l’Islam avant de tenir ses deux bras pour une durée d’environ trois minutes de prières, ajoute la même.



Après ce tête-à -tête, l’ancien Premier ministre s’est rendu derrière la résidence du Khalife pour rencontrer son marabout et guide Serigne Moussa Nawel Mbacké. Sur place, l’hôte du jour s’est entretenu avec le bras droit du khalife général des mourides jusqu’ à 16 heures 30 heures, heure à laquelle, ils se sont rendus à la résidence Khadimoul Rassoul. Là, ils ont pris part à la séance de déclamation due khassida. Ce recueillement a été la dernière étape de sa visite.



Il est à noter qu'il n’a pas fait de déclaration à la presse ni à ses sympathisants qui avaient improvisé des attroupements sur les différents étapes de sa visite