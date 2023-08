Touba : Khalifa Sall et Barthélémy Dias reçus par le Khalife général des Mouride Rédigé par leral.net le Mercredi 30 Août 2023 à 01:12 | | 0 commentaire(s)|

En prélude du Magal de Touba, Khalifa Ababacar Sall, leader de Taxawu Sénégal, son camarade Barthélémy Dias, maire de la ville de Dakar, ainsi que plusieurs maires et responsables politiques, ont rendu visite au khalife.

Ils ont été accueillis par Serigne Moussa Nawél Mbacké, ainsi que par Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, le Porte-parole du Khalife, et Serigne Dame Atta Mbacké.

Le Khalife Général, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, les a ensuite reçus avant de formuler des prières pour la paix, la stabilité et le développement du Sénégal.



Au nom de toute la délégation de Taxawu Senegaal, Khalifa Sall a exprimé sa gratitude à Sergine Mountakha Bassirou Mbacké pour cet accueil chaleureux et exhorte les chauffeurs en cette période de forte affluence, à la prudence et au respect des règles de circulation sur les routes...

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Touba-Khalifa-Sall-et-Ba...

Accueil Envoyer à un ami Partager