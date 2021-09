Touba : L'hôpital Cheikh Ahmadou Bamba voit officiellement le jour (photos) Rédigé par leral.net le Samedi 18 Septembre 2021 à 23:27 | | 0 commentaire(s)| Ce samedi, le président de la République a inauguré le nouvel hôpital de niveau 3, dont les travaux ont démarré en 2016. Un hôpital qui va enrichir la carte sanitaire de la ville de Touba, une des plus grandes villes du Sénégal.



La capitale du mouridisme compte déjà deux autres hôpitaux, celui de Ndamatou ainsi que l’hôpital Matlaboul Fawzeyni. Cet établissement sanitaire d’un coût de 32 milliards est bâti sur dix hectares avec une capacité d’accueil de 300 lits.



Il sera doté de plusieurs services pour amoindrir la fréquence des évacuations vers les hôpitaux de Dakar. A en croire le porte-parole du khalife, avec « cet hôpital de plus de 30 milliards FCFA doté d’équipements de dernière génération, les malades n’auront plus besoin de se rendre à Dakar pour des soins de qualité ».



Ci-dessous quelques images du nouvel hôpital de Touba :











