Touba : La Nuit du Destin sera célébrée le 27 mars (Organisateurs) Rédigé par leral.net le Mardi 4 Mars 2025 à 16:19

La communauté mouride va célébrer la Nuit du destin, communément appelée Laylatul Qadr, le 27 mars prochain, correspondant à la 27? nuit du mois de Ramadan, a appris l’APS auprès du comité d’organisation. L’annonce a été faite lors d’une réunion préparatoire de l’évènement présidée par le gouverneur de Diourbel, Ibrahima Fall, en présence des chefs des services techniques déconcentrés. ”Dans le domaine de la santé, la direction régionale de la santé va mettre en place cinq postes médicaux avancés, des ambulances et des médicaments pour une bonne couverture sanitaire”, a indiqué le gouverneur de Diourbel, Ibrahima Fall. De même, a-t-il poursuivi, la brigade régionale d’hygiène va effectuer, en relation avec la commune de Touba mosquée, des opérations de désinfection dans des concessions qui seront identifiées par le comité d’organisation. Une journée de nettoiement est également prévue le 23 mars avec l’appui de la Société nationale de gestion intégré des déchets (SONAGED). Le gouverneur a invité le comité d’organisation à mobiliser les talibés afin qu’ils participent aux opérations de nettoyage aux côtés des agents de la SONAGED et de la commune de Touba mosquée. Pour le volet sécurité, l’autorité administrative a indiqué que la police et la gendarmerie vont prendre les dispositions nécessaires pour une bonne sécurisation de l’événement. Le gouverneur de Diourbel a sollicité des prières durant ce mois béni de Ramadan pour un Sénégal de paix et pour le succès de la mission des plus hautes autorités. Le président du comité d’organisation de la célébration du Laylatul Qadr, Serigne Abdoul Ahad Mbacké Gaindé Fatma, s’est félicité de la mobilisation et de l’engagement des autorités administratives et des services techniques déconcentrés pour une bonne organisation de cet événement religieux. Il a rappelé que le Laylatul Qadr est une nuit de recueillement, de prière et de grande ferveur religieuse. Cette année, en plus des célébrations traditionnelles, deux conférences sont prévues les 21 et 25 mars à Touba. La commémoration du Laylatul Qadr a été initiée par Sokhna Maïmouna Mbacké, fille de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur de la confrérie mouride, sur instruction de Serigne Fallou Mbacké. Elle est perpétuée par sa famille sous l’autorité de son khalife, Serigne Cheikh Mouhamadou Mahfouz Mbacké.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-79145-touba-la-nuit-...

