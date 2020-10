Touba: La dépouille d'un homosexuel rejetée par la "police religieuse" de Moukhadimatoul Khidma Un corps sans vie et ses accompagnateurs ont été éconduits aujourd'hui de Touba. Les membres du dahira Moukhadimatoul Khidma ont interdit l'enterrement de la dépouille dans le cimetière Bakhiya de la ville sainte.

Rédigé par leral.net le Lundi 19 Octobre 2020 à 06:57

Ces derniers avaient reçu selon Seneweb, le samedi dernier, une information faisant état de la mort d'un homosexuel qui sera transféré à Touba pour les besoins de son inhumation.



Très tôt le matin de ce dimanche, le dahira a donné instruction à ses éléments de veiller sur le contrôle, pour identifier la dépouille.



Dès l'arrivée du corps sans vie provenant de Dakar, plus précisément à Pikine, les hommes en faction à la morgue ont ordonné à ses accompagnateurs de rebrousser chemin.



Les membres du dahira Moukhadimatoul Khidma ont visionné des images compromettantes de la victime devant ses proches, pour prouver son statut d'homosexuel.



Les accompagnateurs du défunt ont révélé qu'ils n'avaient plus de ses nouvelles depuis un certain temps. Ainsi, la dépouille a été escortée jusqu'à la sortie de Touba.



Le présumé homosexuel, Souleymane F. était un vendeur de cosmétique âgé de 34 ans, selon toujours des indiscrétions de Seneweb. Il a rendu l'âme ce samedi vers 13 h, à Dakar.

