Touba: Le Groupe Kirène distribue plus de 220000 bouteilles d'eau aux familles religieuses , aux dahiras, à la population et à toutes les structures administratives Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Septembre 2021 à 19:13 Comme chaque année, le Groupe Kirène s'est rendu à Touba dans le cadre des préparatifs du Grand Magal. "Nous avons eu l'honneur de rendre visite au Khalife Général des Mourides , à son Porte Parole et aux autorités administratives de la ville", fait-on savoir. Le Groupe Kirène a tenu à réitérer son engagement en distribuant plus de 220000 bouteilles d'eau aux familles religieuses , aux dahiras , à la population de Touba et à toutes les structures administratives .

















