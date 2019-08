Touba – Le groupe Assirou Global Médias lance son premier magazine hebdo Assirou, déjà en kiosque

Le groupe Assirou Global Médias éditeur du site d’information en ligne assirou.net, a lancé ce vendredi, son premier magazine hebdomadaire, déjà en kiosque, a constaté laviesenegalaise.com. Un lacement qui sonne à son heure, puisque c’est à moins de deux mois du Grand Magal de Touba, prévu en Octobre. Ce grand rendez-vous religieux permettra à l’Hebdomadaire de consacrer des dossiers exclusifs à cet événement de dimension internationale. Avec ce magazine en support papier et mis en ligne après parution sur le site Assirou, le promoteur souhaite enrichir le débat politique, économique, sociétal, culturel et religieux au Sénégal et dans la cité religieuse de Cheikh Ahmadou Bamba. Pour son premier numéro, tiré en 5000 exemplaire avec 12 pages, Assirou a consacré à sa Une le dossier Khalifa Sall. “Grâce Divine ou Grâce Présidentielle”, titre le l’hebdomadaire qui revient sur un feuilleton politico-judiciaire entre l’ancien Maire de Dakar (Capitale) et le régime en place.



Assirou s’inspire en effet, du “Khassida : Assirou Mahal Abrari” dont la traduction signifie : “Je recherche la Protection de DIEU contre Satan, le Lapidé Au Nom de DIEU, le CLÉMENT et MISÉRICORDIEUX « Certes, ce qui est auprès de DIEU est Meilleur et plus Durable » (Coran 28:60) “. “Ô SEIGNEUR ! Je me repens en TOI, de par mon cœur, ma langue et ma plume durant l’ensemble des jours de la semaine que sont dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi…”

Rendez-vous tous les vendredis dans les Kiosques.