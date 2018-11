Touba-Mbacké: un véhicule de transport se renverse et fait plusieurs blessés

Rédigé par leral.net le Jeudi 29 Novembre 2018 à 14:55 | | 0 commentaire(s)|



Cliquez-ici pour regarder plus de videos Un véhicule de transport en commun avec à son bord des élèves, s’est renversé ce matin entre Touba et Mbacké, faisant 27 blessés dont cinq dans un état grave. Ils ont été évacués à l’hôpital Matlaboul Fawzeni de Touba.



L’excès de vitesse et le comportement du chauffeur sont pointés du doigt par les victimes citées par la RFM.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook