Touba: Me Madické Niang, après son vote, affirme qu'il est à l'écoute du Khalife pour son... Rédigé par leral.net le Dimanche 31 Juillet 2022 à 18:07 | | 0 commentaire(s)| Me Madické Niang a voté au centre de Fatou Marnane Arrondissement. Ainsi il magnifié le déroulement du scrutin. Interpellé sur son avenir politique, Me Madické Niang dit rester à l'écoute du Khalife général.



Accueil Envoyer à un ami Partager