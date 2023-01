Touba Niane : Les populations désoeuvrées, laissées à elles-mêmes, réclament une solution à leurs maux

Mercredi 18 Janvier 2023

Les population de Touba Niane, un village millénaire, situé à 2 km de Keur Madiabel, pleurent ses maux. Il déplore l’absence d’une route en état et des problèmes d’extraction du sable de construction. L’autorité, disent-elles, a interdit cette pratique d’extraction de ce sable. Dans leur complainte et plainte, ces populations se plaignent d’un manque drastique d’eau potable. L’eau manque dans ce patelin toute la journée. Généralement, elle ne vient que la nuit avec un faible débit. Ailleurs, ces populations désoeuvrés, laissées à elles-mêmes, réclament un poste de santé adapté pour le traitement des cas de maladie. Mais, elles constatent l’absence de soutien de l’Etat, qui semble n’accorder aucune considération à cette localité. Et pourtant, c’est un village qui régulièrement accompagnent les politiques dans les différentes conquêtes de pouvoir. Autre problème soulevé, reste l’évacuation pénible des femmes enceintes vers des structures de santé d’autres localités éloignées. Souvent, en cours de route, certaines femmes à défaut d’accoucher prématurément, perdent des vies.