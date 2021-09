Touba: Noo-Lank reçu par Serigne Mountakha et invite l'Etat à reconnaître que... En prélude au grand Magal de Touba prévu ce dimanche, une délégation du collectif Noo-Lank dirigée par le coordonnateur général a été reçue ce vendredi respectivement par le Khalife Général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké à Darou Minam et son porte-parole Serigne Bass Abdou Khadre à la résidence Cheikhoul Khadim. Les deux ont formulé des prières et recommandations.

Le collectif invite l'Etat à reconnaître que le " le Sénégal est un pays qui adhère à l'unicité de Dieu, le seul et unique Dieu de tous les hommes, juifs, chrétiens, musulmans ou non. Cette réalité est le socle fondamental de notre société.

Notre constitution doit affirmer ce principe de foi qui irrigue et détermine nos comportements. C'est à partir de cette reconnaissance que les croyants du Sénégal, chrétiens comme musulmans, réconcilieront leur spiritualité avec la constitution qui organise notre vie en société", indique-t-on.



Le collectif exprime, à l’occasion de cet événement, toute sa gratitude pour les œuvres laissées par les guides des différentes confréries du Sénégal, pour la cohésion sociale.

